© zVg

Das am Broadway und West End aufgeführte Musical «Wicked» gehört zu den weltweit populärsten und erfolgreichsten Bühnenproduktionen. «Wicked» zog bereits über 50 Millionen Zuschauer in 15 Ländern in ihren Bann und wurde mit über 100 internationalen Preise ausgezeichnet. Vom 15. November bis 31. Dezember 2017 kommt die englischsprachige Originalversion ins Theater 11 Zürich.