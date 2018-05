© www.theatersg.ch

Der Auffahrtstag und dem folgenden Wochenende ist am Theater St.Gallen traditionell Musicalzeit. An drei aufeinanderfolgenden Abenden stehen Musical-Highlights auf dem Programm. Diesmal sind es On the Town von Leonard Bernstein am 10. Mai, ein Konzert mit Sabrina Weckerlin in der Lokremise am 11. Mai sowie Matterhorn von Michael Kunze und Albert Hammond am 12. Mai.