Real Madrids französischer Verteidiger Raphaël Varane wird wegen Muskelproblemen bis zu drei Wochen ausfallen © KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS

Real Madrids Verteidiger Raphaël Varane fällt wegen einer Muskelverletzung zwei bis drei Wochen aus.Der französische Nationalverteidiger leidet an einer «Muskelverletzung zweiten Grades» am linken Oberschenkel, wie Real Madrid in einem Communiqué bekanntgab.