Wallfahrt Hadsch endet ohne Zwischenfälle

Keine Zwischenfälle im diesjährigen Hadsch: Höhepunkt und Abschluss ist die siebenmalige Umrundung der Gläubigen um die Kaaba in der Grossen Moschee von Mekka. © KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM

Die muslimische Pilgerreise Hadsch ist ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen. Mehr als zwei Millionen Muslime hätten in diesem Jahr an der Wallfahrt teilgenommen, sagte der Gouverneur der Region Mekka, Prinz Khalid Al-Faisal, am Sonntag.