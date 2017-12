Mutko tritt als Cheforganisator der WM zurück

Der in die Kritik geratene Witali Mutko tritt auch als Cheforganisator der Fussball-WM 2018 zurück © KEYSTONE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Der russische Vizeministerpräsident Witali Mutko tritt als OK-Chef der WM 2018 in Russland zurück. Der bisherige Generaldirektor Alexej Sorokin soll an die Spitze des OKs aufrücken.«Ich konzentriere mich auf meine Arbeit in der Regierung», sagte Mutko gegenüber der staatlichen Agentur R-Sport.