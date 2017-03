Mutmasslicher Haupttäter festgenommen

In der Nacht auf Samstag ist in Konstanz ein 19-jähriger Schweizer erstochen worden. Nach umfangreichen Ermittlungen einer Sonderkommission konnten vier Männer im Laufe des Samstags festgenommen werden. Bei drei der vier jungen Männern wurde der Verdacht nicht erhärtet, sie befinden sich wieder auf freiem Fuss. «Dennoch stehen sie nach wie vor im Verdacht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein», schreibt die Staatsanwaltschaft Konstanz.

Gegen einen 21-Jährigen syrischer Herkunft wurde Untersuchungshaft angeordnet. Er befindet sich in der Justizvollzugsanstalt. Ein 17-jähriger Deutscher, der als Haupttatverdächtiger gilt, konnte am späten Sonntagabend festgenommen werden.

