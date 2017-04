Mutmasslicher russischer Hacker in Spanien festgenommen

In Barcelona ist erneut ein russischer Informatiker wegen mutmasslicher Hackerangriffe verhaftet worden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti

Ein russischer Informatiker ist wegen seiner mutmasslichen Beteiligung an einer Cyber-Kampagne zur Beeinflussung des US-Präsidentschaftswahlkampfs in Spanien festgenommen worden. Piotr Lewatschow wurde am Freitag am Flughafen in Barcelona in Gewahrsam genommen.