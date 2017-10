Spion nennt im Prozess Namen

Der 54-jährige Schweizer (Mitte), dem Spionage für den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) zur Last gelegt wird, hat ein Geständnis abgelegt. Er äusserte sich zudem zu seinen Kontakten beim NDB. (Archivbild) © Keystone/DPA/POOL/ANDREAS ARNOLD

Der mutmassliche Schweizer Spion, der in Frankfurt am Main in Deutschland wegen Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit vor Gericht steht, hat am Donnerstag ein Geständnis abgelegt. Dabei nannte er auch Namen.