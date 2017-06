Mutmasslicher Terrorist in Genf verhaftet

Der unter Terrorverdacht stehende Mann wurde am Mittwoch in Genf verhaftet. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

In der Region Genf ist am vergangenen Mittwoch ein Mann unter Terrorverdacht festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt worden. Er steht im Verdacht, bei der Rekrutierung von Dschihadisten aus der Westschweiz eine Rolle gespielt zu haben.