Am Aescher vom Gewitter überrascht

Am Aescher gerieten eine Mutter und ihr Sohn in ein heftiges Sommergewitter. © KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Eine Mutter geriet mit ihrem 14-jährigen Sohn am Aescher am Samstagabend in ein heftiges Gewitter. Die beiden Deutschen mussten von der Bergrettung unter widrigsten Umständen gerettet werden.