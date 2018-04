Mutter und Sohn von Hund totgebissen?

Die Feuerwehr fing in der Wohnung einen Staffordshire-Terrier ein. (Archiv) © KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II

Ein Hund hat in der deutschen Stadt Hannover nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Mutter und ihren Sohn in einer Wohnung totgebissen. «Aktuell steht noch nicht fest, wie es zu dem Unglück kommen konnte», teilte die Polizei am Mittwoch mit.