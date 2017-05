Muttertag: Der perfekte Spruch für deine Mama

Der Muttertag Spruchgenerator hat diverse Sprüche bereit, die man dem Mami auf ein schönes Kärtchen schreiben oder direkt ausdrucken kann.

«Der Muttertag-Spruchgenerator erzeugt auf Knopfdruck einen passenden Spruch und lässt sich durch viele Auswahlfilter genau personalisieren», schreiben die Entwickler. Ganz personalisiert ist der Spruch nicht – man kann wählen zwischen liebevoll, lustig und poetisch und die «Intensität seiner Liebe» anpassen.

150 Sprüche für die Muttertagskarte

Unter die Kategorie lustig fällt zum Beispiel der Spruch: ‘Mama – man stellt fest, du hast ganz schöne Kinder gemacht.’ Wer lieber einen liebevollen Spruch auf seine Muttertagskarte schreiben will, erhält beispielsweise den Vorschlag: ‘Mutter ist das Wort für Gott auf den Lippen und in den Herzen von kleinen Kindern. [sic!]’ Ein kleines poetisches Muttertags-Sprüchlein wäre ‘Mütter tragen dich 9 Monate in ihrem Bauch, aber ein Leben lang in ihren Herzen’.

Über 150 verschiedene Sprüche stünden dabei in den Kategorien zur Auswahl und passen damit perfekt zur eigenen Mutter, schreiben die Entwickler.

Mudda-Witze-Generator

Nicht ganz so liebevoll sind die «Deine Mudda Witze», die aus einem zweiten Generator kommen. Der Generator erzeugt fiese Witze über Mütter, man kann hierbei ebenfalls über die Kategorie und den Härtegrad des Witzes entscheiden. Dabei kommt beispielsweise der Witz ‘Deine Mudda lacht deinen Vadda aus, weil er eine hässliche Frau hat’ heraus.

(enf/uli)