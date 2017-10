Myanmars Regierung lässt Reis in Krisenregion abernten

Reis-Ernte in Myanmar (Archiv) © KEYSTONE/EPA/HEIN HTET

Myanmars Regierung lässt in dem von Gewalt gegen die Rohingya-Minderheit erschütterten Bundesstaat Rakhine die Reisfelder abernten. Staatliche Medien berichteten am Samstag, die Ernte werde im Gebiet von Maungdaw beginnen. Was mit dem Reis geschehen soll, ist unklar.