Nach 100 Jahren kehren Wölfe nach Rom zurück

Der Sage nach wurde Rom von den ausgesetzten Brüdern Romulus und Remus gegründet, die von einer Wölfin gesäugt wurden - darauf bezieht sich diese Statue. Nun sind auch echte Wölfe nach Rom zurückgekehrt. (Archiv) © KEYSTONE/AP/ALESSANDRA TARANTINO

100 Jahren nach ihrem Verschwinden sind Wölfe in die italienische Hauptstadt Rom zurückgekehrt. Eine Familie mit zwei Jungen wurde im Naturschutzpark Castel di Guido im Süden der Stadt gesichtet. Bis in die 1970er-Jahre wurde in Italien die Tötung von Wölfen stark gefördert.