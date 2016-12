Anschlag-Verdächtige in Oberhausen freigelassen

Die beiden in Zusammenhang mit mutmasslichen Anschlagsplänen auf das Einkaufszentrum Centro im deutschen Oberhausen festgenommenen Brüder sind wieder auf freiem Fuss. Der Verdacht gegen die Männer liess sich laut Polizei nicht erhärten. © KEYSTONE/EPA DPA/BERND THISSEN

Die beiden in Zusammenhang mit mutmasslichen Anschlagsplänen auf das Einkaufszentrum Centro im deutschen Oberhausen festgenommenen Brüder sind wieder auf freiem Fuss. Sie waren am frühen Freitagmorgen von Spezialeinheiten in Duisburg in Gewahrsam genommen worden.