Nach Beizbesuch mit Auto überschlagen

Nach dem Beizbesuch kam das kalte Bad: Ein Autolenker überschlug sich in Niederurnen in den Dorfbach neben der Gastwirtschaft. © Kapo GL

Einen Schluck zu viel hat sich ein Autofahrer am späteren Sonntagabend in einem Restaurant in Niederurnen GL genehmigt. Bei der Wegfahrt verschätzte sich der 41-Jährige. Sein Auto landete im Dorfbach. Der Mann kam mit leichten Schnittverletzungen und Prellungen davon.