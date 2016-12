Nach Brand: Autobahn wieder offen

Eine Fläche von über 85 Fussballfelder brannte am Mittwochmorgen im Misox. Die Feuerwehr ist rund um die Uhr im Einsatz, auch Helikopter flogen tagsüber. Damit konnte der Brand mehrheitlich unter Kontrolle gebracht werden. «In der Nacht können die Helikopter aber nicht mehr fliegen, die Situation bleibt daher angespannt», sagt Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden.

Autobahn A13 wieder offen

Nachdem am Nachmittag bereits die Hauptstrasse H13 wieder geöffnet wurde, ist nun auch die Autobahn A13 wieder in beide Richtungen offen. «Sowohl für den Leicht-, als auch für den Schwerverkehr gibt es damit keine Einschränkungen mehr», so Rüegg.

Starker Wind lässt Anwohner zittern

Die Öffnung der Verkehrsachsen bedeuten aber nicht, dass der Brand nun vollständig unter Kontrolle ist. Die Feuerwehr bleibt die ganze Nacht im Einsatz. «Es weht ein starker Wind im Tal, der den Einsatzkräften ganz und gar nicht in die Karten spielt», sagt Roman Rüegg. Wie sich der Brand in der Nacht entwickelt, bleibt deshalb abzuwarten.

Die Löscharbeiten verliefen tagsüber erfolgreich



(enf)