May will Hochhaus-Brand genau untersuchen

Die britische Premierministerin Theresa May hat eine umfassende Untersuchung des Grossbrandes im Zentrum von London angekündigt. © KEYSTONE/AP PA/RICK FINDLER

Nach der Brandkatastrophe in einem Hochhaus in London hat die britische Premierministerin Theresa May eine «sorgfältige Untersuchung» angekündigt. Wenn aus dem Feuer Konsequenzen zu ziehen seien, würden Massnahmen ergriffen, sagte May am Mittwochabend.