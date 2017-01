Israel will schärfer gegen IS vorgehen

Der Attentäter, der mit einem Lastwagen in eine Gruppe israelischer Soldaten fuhr, sei "nach allen Anzeichen" ein IS-Anhänger gewesen, sagte Israels Regierungschef Netanjahu. © KEYSTONE/AP Pool EPA/ABIR SULTAN

Nach einem Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem will Israel entschlossener gegen Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat vorgehen. IS-Anhänger sollen in sogenannte Administrativhaft ohne Anklage genommen werden.