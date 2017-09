Nach Crash Autonummern demontiert

Nach seinem Selbstunfall wollte sich ein 33-jähriger Autofahrer aus dem Staub machen. © KAPO SG

Am frühen Montagmorgen verunfallte ein Autofahrer in Zuckenriet in einem Kreisel. Der 33-Jährige wollte sich nach dem Unfall aus dem Staub machen, wurde aber von der Polizei erwischt.