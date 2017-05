Nach Cyber-Attacke nur vereinzelte Störungen in Asien

In Asien blieb die befürchtete neue Welle von Computerstörungen durch den jüngsten Hackerangriff bislang aus. © Keystone/AP/SHIZUO KAMBAYASHI

Eine befürchtete neue Welle von Computerstörungen in Asien durch den jüngsten Hackerangriff ist am Montag zunächst ausgeblieben. Experten hatten damit gerechnet, dass das Computervirus erneut aktiv wird, wenn in Asien die Arbeitswoche beginnt.