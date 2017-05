Nach dem Unfall eingeschlafen

Der dunkle Kleinwagen kam von der Strasse ab und blieb im Unterholz hängen - sder Lenker wurde beim Unfall verletzt. © Kapo SG

In einer Rechtskurve in Flums verlor ein 20-jähriger Autolenker am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Baum. Der Junglenker wurde dabei verletzt – er war betrunken gefahren.