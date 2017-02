Nach dem Verschwinden der Fische erhält die Birs 50’000 Forellen

Die Birs im Jura soll nach einem mysteriösen Fischverschwinden vor drei Jahren wieder belebt werden. 50'000 Forellen sollen demnächst ausgesetzt werden. (Symbolbild) © Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Nach dem mysteriösen Verschwinden tausender Fische in der Birs zwischen Roches BE und Delsberg, soll dem Fluss zu neuem Leben verholfen werden. An die 50’000 junge Forellen sollen demnächst im Fluss ausgesetzt werden.