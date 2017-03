Eingebrochen, Velo und Auto gestohlen

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, klaute ein 36-jähriger Schweizer am letzten Samstag kurz nach 2 Uhr morgens beim Bahnhofweg Rebstein/Marbach ein Velo und fuhr damit bis zur Bahnhofstrasse. Dort angekommen, schlug er bei einer Liegenschaft die Tür-Verglasung ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Dort stahl er einen Autoschlüssel. Mit dem dazugehörigen Fahrzeug fuhr er bis nach St.Gallen. Die Stadtpolizei St.Gallen konnte das verlassene Auto in St.Gallen sicherstellen.

Am Montag konnte der Mann nach diversen Abklärungen festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der 36-Jährige bereits seit sechs Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. «Er ist geständig und muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten», schreibt die St.Galler Kantonspolizei.

(Kapo SG/red.)