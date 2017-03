Sefolosha siegt mit Atlanta

Thabo Sefolosha (links) findet mit den Atlanta Hawks in die Erfolgsspur zurück © KEYSTONE/AP/DAVID GOLDMAN

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie kehrt Thabo Sefolosha mit den Atlanta Hawks in der NBA auf die Siegerstrasse zurück. Das Team des Romands bezwingt die Brooklyn Nets zuhause mit 110:105. Sefolosha gehörte bei Atlanta der Stamm-Fünf an.