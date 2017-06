Nach Erlass von US-Haftbefehlen: Türkei bestellt US-Botschafter ein

Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, will die Massnahmen der USA gegen seine Leibwächter nicht hinnehmen und kündigte an einer Veranstaltung zum Fastenbrechen heftigen Widerstand an. © KEYSTONE/AP Presidency Press Service

Die Türkei will den Erlass von Haftbefehlen gegen zwölf Personenschützer ihres Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in den USA nicht einfach so hinnehmen. Das türkische Aussenministerium bestellte den US-Botschafter in Ankara, John Bass, zu Gesprächen ein.