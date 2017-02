Foto von Etan Patz auf einer Zeitung an einer Gedenkstätte in der SoHo-Nachbarschaft in New York. (Archivbild) © Keystone/AP/MARK LENNIHAN

Fast 40 Jahre nach dem Verschwinden des kleinen Etan Patz in New York ist ein Mann des Mordes an dem Kind für schuldig befunden worden.Eine Jury sah es am Dienstag in einem New Yorker Gericht als erwiesen an, dass der heute 56-Jährige den Sechsjährigen in einen Keller gelockt und ermordet habe.