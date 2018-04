Nach Glyphosat-Ärger will Brüssel Transparenz

Der Widerstand gegen den Glyphosat-Einsatz in der Landwirtschaft war gross. vor allem die EU-Kommission wurde wegen mangelnder Transparenz kritisiert. (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Die EU-Kommission will Ärger wie bei der Glyphosat-Zulassung künftig vermeiden und die Genehmigungen für Unkrautvernichter und ähnliche Mittel transparenter machen. Entsprechende Vorschläge legte die Behörde am Mittwoch in Brüssel vor.