Nach Lawinenunglück im Wallis wird Suche am Dienstag fortgesetzt

Die Suche nach den beiden noch verschütteten Skifahrern im Wallis wird auch am Montag nicht fortgesetzt. © KEYSTONE/KANTONSPOLIZEI VS

Die Suche nach den zwei noch verschütteten Opfern des Lawinenunglücks bei Riddes im Wallis ist am Montag nicht fortgesetzt worden, soll aber am Dienstag weitergehen. Bislang konnten zwei Variantenskifahrer am Unglücksort tot geborgen werden.