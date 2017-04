Schwere Regierungskrise in Kroatien

Der kroatische Regierungschef Plenkovic wirft drei Minister aus der Regierung. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/DOMENIC AQUILINA

Das jüngste EU-Mitglied Kroatien wird von einer schweren Regierungskrise erschüttert. Regierungschef Andrej Plenkovic von der konservativen HDZ-Partei kündigte am Donnerstag in Zagreb an, drei Minister des Juniorpartners MOST abzulösen.