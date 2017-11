Nach New Yorker Anschlag läuft Fahndung nach zweitem Usbeken

Die USA suchen einen weiteren Terrorverdächtigen. © KEYSTONE/EPA FBI/FBI / HANDOUT HANDOUT

Nach dem tödlichen Anschlag in New York suchen die US-Behörden nach einem zweiten Usbeken. Auf einem am Mittwoch veröffentlichten Fahndungsplakat der Bundespolizei FBI hiess es, der 32-Jährige solle im Zusammenhang mit dem Anschlag befragt werden.