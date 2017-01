Nach Rechtskurve gegen Lkw gerutscht

Die 31-jährige Pkw-Lenkerin fuhr von St. Antönien kommend auf der Kantonsstrasse in Richtung Küblis. In der Waldpartie kurz unterhalb St. Antönien kam sie in einer unübersichtlichen Rechtskurve auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Durch den Aufprall wurde die 31-Jährige verletzt. Sie wurde mit der Ambulanz ins Spital Schiers überführt. Ihr Pkw erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Auch der Lastwagen wurde beschädigt.

(red.)