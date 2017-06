Nach RhB-Crash: «Rihanna» geniesst Reha

Das Unglück ereignete sich am Samstag in Grüsch, als der Landwirt Bernhard Niggli seine Kühe über Mittag zurück in den Stall bringen wollte. «Rihanna sprang plötzlich über zwei Zäune und rannte auf die Bahngleise, danach raste sie in Richtung Schiers», sagt Berhard Niggli. Der Lokführer der Rhätischen Bahn leitete zwar eine Schnellbremsung ein, trotzdem konnte eine leichte Kollision nicht verhindert werden.

Rihanna hatte Glück im Unglück

«Rihanna hat ein Purzelbaum gemacht und ist dann neben das Geländer auf die Trasse gestürzt. Da blieb sie auf dem Rücken mit allen vier Beinen in der Luft liegen», sagt Bernhard Niggli. Vermutlich haben diese Umstände Rihanna das Leben gerettet, denn so konnte der Zug problemlos an ihr vorbeirauschen. Mit Hilfe von Nachbarn hat Niggli die Kuh wieder in Bauchlage bringen können.

Wie durch ein Wunder hat sich Rihanna bei dem Vorfall kaum verletzt. Einzig eine Platzwunde am Unterkiefer und ein paar Prellungen hat sie erlitten. Ein Tierarzt, der per Zufall an der Unfall-Stelle vorbei kam, konnte sich um die Wunde kümmern. «Ich bin sehr erleichtert, dass es ihr gut geht», sagt Bernhard Niggli. «So ein Unfall ist das Letzte, was man möchte. Wir leben seit 30 Jahren am Bahngleis und noch nie hatte eines unserer Tiere eine Kollision mit der Rhätischen Bahn.»

Das Rind kriegt eine VIP-Behandlung

Drei Tage nach dem Unfall ist Rihanna immer noch ein wenig aufgeregt und steht vermutlich noch etwas unter Schock. Weil das andere Jungvieh schon auf den Voralpen ist, darf sich Rihanna in ihrem gewohnten Winterstall ausruhen, wo sie zwölf Plätze alleine zur Verfügung hat. «Sie wird gefüttert und darf sich entspannen. Man muss ihr ein wenig Zeit geben, um wieder ruhiger zu werden. Danach darf sie wieder mit den anderen mit.»

Pop-Sängerin als Glücksbringerin?

Der Name «Rihanna» stammt übrigens nicht von Bernhard Niggli selbst. Seine Familie wählt die Namen für die neuen Kälber beim gemeinsamen Beisammensein aus. «Normalerweise stammen die Namen aus der Geographie, dieses Mal war halt ein Superstar der Namensvetter», sagt Niggli lachend. Er selbst sei zwar kein Fan der Pop-Sängerin Rihanna, vielleicht aber habe der Name seiner Kuh Glück gebracht.

