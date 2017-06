In einem Parkhaus in Ascona ist es am Freitagmorgen zu einer Bluttat gekommen. (Symbolbild) © Keystone/CARLO REGUZZI

In einem Parkhaus in Ascona ist es am Freitagmorgen zu einer Bluttat gekommen. Nachdem zunächst Schüsse gehört worden waren, fanden Polizisten eine tote Frau und einen schwer verletzten Mann. Das Parkhaus gehört zu einem Einkaufszentrum, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.