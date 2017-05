Nach Selbstunfall Hand verletzt

Am späten Sonntagnachmittag fuhr eine Autolenkerin auf der Haslenstrasse von Appenzell in Richtung Teufen. In einer Linkskurve verlor die 22-jährige Autolenkerin wegen einer kurzen Ablenkung die Herrschaft über das Fahrzeug. Nach einem Schleuder- und Bremsmanöver kollidierte der Wagen mit dem rechtsseitigen Wiesenbord und wurde auf die Fahrbahn zurück geschleudert. Dort blieb das Fahrzeug in Seitenlage stehen.

Die Fahrzeuglenkerin zog sich eine leichte Handverletzung zu und begab sich selber zur ambulanten Behandlung ins Spital.

(red./KapoAI)