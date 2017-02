Musical «1984» kommt an den Broadway

George Orwells negative Utopie "1984" passt derzeit in den USA wie die Faust aufs Auge. Im Sommer kommt eine Bühnenfassung an den Broadway. (Archivbild) © Keystone/AP Signet/

Besser hätte das Timing kaum sein können: Nur wenige Monate nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump soll im Sommer das Musical «1984» Premiere am New Yorker Broadway feiern. Das gaben die Produzenten am Donnerstag laut US-Medien bekannt.