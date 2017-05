Nach Überschwemmung fast erstickt

Das Firmengelände wurde überschwemmt. Der Sachschaden geht in die Millionen. © Kapo GR

Am Montagabend ist in St. Moritz Bad ein Bach über die Ufer getreten. Das Wasser überflutete ein Firmenareal. Am Tag darauf wurden mehrere Personen durch Kohlenmonoxid verletzt. Sie wurden ins Spital gebracht.