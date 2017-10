Nach Unfall in Flammen aufgegangen

Am Sonntagabend fuhr ein 22-jähriger Autolenker über die Südspur der Autobahn A13 in Richtung Reichenau. In der langgezogenen Rechtskurve beim Anschluss Chur Süd streifte das Fahrzeug des 22-Jährigen ein anderes Auto. Dadurch kollidierte sein Fahrzeug mit der Mittelleitplanke und fing Feuer.

Der 22-Jährige konnte, bevor das Fahrzeug in Vollbrand stand, gerettet werden. Die Rettung brachte den Mann mit einem Beinbruch ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht den Unfallhergang.

(red.)