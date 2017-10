Nach zehn Siegen verliert SCB in Lugano

Die Lugano-Spieler bejubeln den 2:0-Sieg gegen Meister SC Bern © KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Der HC Lugano stoppt die Siegesserie von Meister SC Bern. Nach zehn Triumphen in der National League verliert der Leader im Tessin mit 0:2.Der letzte Bezwinger der Berner in der Meisterschaft war ebenfalls der HC Lugano am 16. September mit einem 5:4 auswärts in der Hauptstadt.