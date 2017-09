Agnelli neuer Präsident der europäischen Klubvereinigung

Seine Präsidialzeit ist vorerst auf zwei Jahre begrenzt. Zusammen mit Agnelli wird Ivan Gazidis, der Geschäftsführer von Arsenal London, im Exekutivkomitee der UEFA Einsitz nehmen.

Der bald 62 Jahre alte Rummenigge hatte das Amt während fast zehn Jahren innegehabt. Unter der Führung des Deutschen, der sich auf seine Aufgabe als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München konzentrieren will, wuchs die ECA auf 220 Mitglieder an.

Die ECA hat zuletzt auch immer mehr Macht erlangt. Sie ist mittlerweile zu einem wichtigen Verhandlungspartner der UEFA geworden, unter anderem in Bezug auf die Zulassungsbestimmung und die Verteilung der Preisgelder in der Champions und in der Europa League.

(SDA)