Nach Gewalttat Wallis liegt noch einiges im Dunkeln

Die Gewalttat auf dem Pilgerweg zur Einsiedelei Longeborgne im Wallis ist noch nicht geklärt. (Symbolbild) © Keystone/OLIVIER MAIRE

Rund um die Gewalttat in Bramois VS vom Weihnachtstag liegt noch etliches im Dunkeln. Bei dem Angriff waren ein Mann getötet und drei weitere Menschen verletzt worden. Das am schwersten verletzte Opfer, ein etwa 30-jähriger Mann, befand sich am Dienstag noch im Spital.