Nachtaktive sterben jünger als Frühaufsteher

Frühaufsteher sollen laut einer Studie länger leben. © iStock (Symbolbild)

Der frühe Vogel fängt den Wurm – und zwar für viele Jahre: Wer gerne früh in den Tag startet, lebt laut einer neuen Studie länger. Nachteulen haben dagegen ein höheres Sterberisiko, wie Forscher aus den USA und Grossbritannien in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie feststellten.