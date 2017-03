© Kunstmuseum St. Gallen

Am 29. März ist es wieder so weit: Das Kunstmuseum öffnet seine Tore für kunstfreudige Nachtschwärmer. Zu Beginn gibt Lorenzo Vinciguerra, Präparator am Naturmuseum St.Gallen um 18.30 Uhr in der Ausstellung von Mark Dion The Wondrous Museum of Nature Einblick in seine Arbeit.