Nachwuchs aus FM1-Land fiebert mit

Heute Dienstag steht für die Schweizer Nationalmannschaft das wichtigste Spiel des Jahres an: Es entscheidet sich, ob sie direkt an die WM 2018 in Russland fliegen darf – oder sich in der Barrage beweisen muss. Aber nicht nur die Nati selber, auch tausende Fans fanen mit. Bei 210 Kindern, die aktuell im Heidiland-Camp in Bad Ragaz trainieren, ist die Vorfreude gross.

«Ich bin Schweiz-Fan», sagt einer der Buben gegenüber TVO. «Die Schweiz ist unsere Heimat, ich freue mich mega auf das Spiel», meint ein anderer Nachwuchskicker. Ein Camp-Teilnehmer setzt sich gemeinsam mit dem Vater und einem Sack Chips in der Hand vor den Fernseher. «Ich schaue den Match mit meinen Brüdern und meinen Eltern», sagt ein Mädchen. Für einen Fussballer ist noch nicht klar, ob er die Schweizer Nati anfeuern kann: «Ich muss Papa fragen, ob ich schauen darf.»

Anpfiff ist heute Dienstagabend um 20.45 Uhr. In der FM1 Radio City kannst du die Partie beim Public Viewing mitverfolgen, alternativ gibt’s auch einen Livestream auf FM1Today.ch.

(red.)