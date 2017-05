Nachwuchs für Rorschacher Schwan

Das kleine Schwänlein geht auf Erkundungstour. © FM1Today/Lara Abderhalden

Er wurde als «dumm», «Alzheimer-Schwan» oder «unbelehrbar» bezeichnet. Der Schwan, der in Rorschach zweimal hintereinander so Nahe am Wasser nistete, dass seine Brut in Gefahr war. Auch dieses Jahr mussten Passanten eingreifen, immerhin mit Erfolg, ein kleiner Nachkömmling piepst fröhlich in der Gegend umher.