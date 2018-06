Nadal deutlich stärker als am Mittwoch

Titelverteidiger Rafael Nadal steht beim French Open in Paris zum 11. Mal im Halbfinal. Gegner ist Juan Martin Del Potro

Nadal dominierte die am Mittwoch abgebrochene Partie gegen den Argentinier Diego Schwartzman (ATP 12) bei der Reprise nach Belieben und setzte sich 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 durch. Im Halbfinal trifft der zehnfache Roland-Garros-Sieger auf einen weiteren Argentinier. Juan Martin Del Potro setzte sich in vier Sätzen gegen Marin Cilic durch. Für ihn ist es der zweite Halbfinal nach 2009, als er in fünf Sätzen gegen Roger Federer verlor.

Am Mittwoch hatte Nadal deutlich mehr Mühe bekundet und erstmals seit drei Jahren in Paris einen Satz verloren. Zudem musste er sich am Handgelenk behandeln lassen. Dennoch hatte er im zweiten Satz beim Abbruch 5:3 geführt. Am Donnerstag zeigte sich der Spanier dann aber deutlich verbessert, gerade auch bei eigenem Aufschlag. Der nur 1,70 m Schwartzman konnte aber auch nicht an seinen hervorragenden Start anschliessen.

