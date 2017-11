Nadal hatte in den letzten Wochen unter Knieproblemen gelitten, wird die Saison aber in jedem Fall als Nummer 1 abschliessen. Die ATP Finals hat der Spanier allerdings noch nie gewonnen. Im ersten Spiel hatte er gegen David Goffin im zweiten Satz vier Matchbälle abgewehrt, ehe er nach gut zweieinhalb Stunden dennoch in drei Sätzen verlor.

An Nadals Stelle wird Landsmann Pablo Carreño Busta die beiden Spiele gegen Dominic Thiem (am Mittwoch) und Grigor Dimitrov (am Freitag) bestreiten.

(SDA)