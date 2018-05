Nadal ohne Mühe, Thiem scheitert früh

Rafael Nadal (rechts) kann in Rom nicht auf Dominic Thiem treffen: Der Österreicher scheiterte bereits in der 2. Runde © Keystone/AP/Francisco Seco

Überraschung beim Masters-1000-Turnier in Rom: Dominic Thiem, der letzte Woche in Madrid die Siegesserie von Rafael Nadal beendet und den Final erreicht hat, scheitert gleich in seinem Startspiel.