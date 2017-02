Nadya aus Grabs will auf die Weltbühne

Ihre Stimme ist voller Volumen, kein Wunder, sie singt für das Leben gerne Opern. Nadya wuchs in Grabs in einer Opern-Familie auf. Mit sechs Jahren besuchte sie die erste Oper und kann sich noch genau an diesen Tag erinnern. Heute steht sie selbst auf der Bühne und singt «The Fire In The Ski».

«Wir haben schon früher immer den Eurovision Songcontes geschaut und das war immer ein Erlebnis», sagt sie in der Sendung. Zu gewinnen wäre für sie das Grösste. Bereits im vergangenen Jahr versuchte es Nadya bei den «grössten Schweizer Talenten». Dort schaffte sie es bis ins Finale.

Ob Nadya für die Schweiz an den ESC darf, wird heute, Sonntag gegen 21.45 Uhr entschieden. Die Ausscheidung wird auf SRF2 gezeigt.

(red.)