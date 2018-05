Nächste Goldmedaille für die Schweiz

Judith Wyder legte die Grundlage für die vierte Schweizer Goldmedaille an der Heim-EM (Archivbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/DAVIDE AGOSTA

Die Schweizer Orientierungsläufer gewinnen an den Europameisterschaften im Tessin in der Sprint-Staffel die Goldmedaille. Das Team mit Judith Wyder, Florian Howald, Martin Hubmann und Elena Roos distanzierte das zweitplatzierte Schweden um 72 Sekunden. Bronze ging an Norwegen.